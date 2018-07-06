У Франківську внаслідок обвалу балкона травмувалася 87-річна бабця

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В Івано-Франківську під час обвалу балкону травмувалася 87-річна бабця.
Про це повідомляє "Бліц-Інфо". Інцидент трапився в кам'яниці на вулиці Січових Стрільців, 16. Літня жінка стояла на балконі третього поверху саме в той момент, коли обвалилася частина конструкції – кут балкону.
Жінку з переломом ноги та підозрою на перелом ребер госпіталізували. Уламки балкону впали на другий поверх будинку, а потім і на перший. Будинок на Січових Стрільців, 16 є пам’яткою архітектури місцевого значення.
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