У Франківську внаслідок обвалу балкона травмувалася 87-річна бабця

Про це повідомляє "Бліц-Інфо". Інцидент трапився в кам'яниці на вулиці Січових Стрільців, 16. Літня жінка стояла на балконі третього поверху саме в той момент, коли обвалилася частина конструкції – кут балкону.

Жінку з переломом ноги та підозрою на перелом ребер госпіталізували. Уламки балкону впали на другий поверх будинку, а потім і на перший. Будинок на Січових Стрільців, 16 є пам’яткою архітектури місцевого значення.