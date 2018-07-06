В южной части канадской провинции Квебек 33 человека погибли от аномальной жары

В южной части канадской провинции Квебек 33 человека погибли из-за аномальной жары, которая установилась в прошлую пятницу. Об этом сообщает ВВС. Согласно сообщению, 29 июня в Квебеке температура достигла 35°C.

Число погибших росло каждый день на этой неделе, причем еще вчера было зафиксировано 17 смертей, сегодня же число жертв достигло 33 человек. СМИ пишут, что Квебек переживает подобную жару впервые за последние несколько десятилетий. Должностные лица призывают людей пить много воды и оставаться в тени.

В городах открыты бассейны и кондиционируемые помещения. Власти призывают канадцев заходить к своим соседям и интересоваться их самочувствием.