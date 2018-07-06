Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Хусті поліція вилучила із обігу понад тонну фальсифікованого алкоголю

06.07.2018 08:43

Під час проведення слідчо-оперативних заходів в межах кримінального провадження, відкритого за ст. 199 КК України, правоохоронці встановили особу, яка організувала на території м. Хуст так звану «перевалочну» базу для фальсифікату. Для цього використовував гаражне приміщення свого родича.

Сьогодні, 5 липня, оперативники Управління захисту економіки в Закарпатській області та слідчі Хустського віддіу поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури провели санкціонований обшук у гаражному приміщенні.

За результатами заходів було вилучено понад тонну алкогольних напоїв з явними ознаками фальсифікату.

На даний час встановлюється походження вказаної алкогольної продукції та коло осіб, які можуть бути причетні до підпільної діяльності з виготовлення та розповсюдження фальсифікованої алкогольної продукції.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Управління захисту економіки Департамент захисту економіки Національної поліції України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...