В Хусті поліція вилучила із обігу понад тонну фальсифікованого алкоголю

Під час проведення слідчо-оперативних заходів в межах кримінального провадження, відкритого за ст. 199 КК України, правоохоронці встановили особу, яка організувала на території м. Хуст так звану «перевалочну» базу для фальсифікату. Для цього використовував гаражне приміщення свого родича.

Сьогодні, 5 липня, оперативники Управління захисту економіки в Закарпатській області та слідчі Хустського віддіу поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури провели санкціонований обшук у гаражному приміщенні.

За результатами заходів було вилучено понад тонну алкогольних напоїв з явними ознаками фальсифікату.

На даний час встановлюється походження вказаної алкогольної продукції та коло осіб, які можуть бути причетні до підпільної діяльності з виготовлення та розповсюдження фальсифікованої алкогольної продукції.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Управління захисту економіки Департамент захисту економіки Національної поліції України

