На Львівщині правоохоронці викрили рецидивістів, причетних до крадіжок

Більшість із них двоє львів’ян, раніше судимих за майнові злочини, скоїли з навчальних та медичних закладів.

Працівники Кам’янка-Бузького відділу поліції спільно з оперативниками Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області викрили зловмисників, причетних до низки крадіжок, які були скоєні у Львові та у районах області.

Встановлено, що до вчинення цих злочинів причетні двоє 32-річних львів’ян, раніше судимих за майнові злочини.

Рецидивісти проникали в приміщення шкіл, дитячих садків, сільських амбулаторій та викрадали звідти комп’ютерну техніку, телевізори, мобільні телефони тощо.

Обом зловмисникам правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Суд обрав зловмисникам міри запобіжного заходу: одному із них – тримання під вартою, іншому – домашній арешт. Наразі поліцейські перевіряють їх причетність до скоєння інших правопорушень.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області