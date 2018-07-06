Увага, розшук неповнолітньої Наталії Цині! (фото)

Прикмети:на вигляд 15 - 17 років, зріст 160 - 165 см, середньої статури, волосся темне довге, обличчя овальне, брови широкі дугоподібні, очі темні, у носі має пірсинг.

Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь – яка інформація про місце знаходження розшукуваної, повідомити до Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області адреса: м. Нова Одеса, вул. Центральна, 172 або тел: (05167) 9-35 -08, 9-35-48. 095-063-88-60, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області