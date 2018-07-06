Увага, розшук неповнолітньої Наталії Цині! (фото)

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Новоодеським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розшукується безвісно зникла неповнолітня Циня Наталія Романівна 2003 р.н.
Прикмети:на вигляд 15 - 17 років, зріст 160 - 165 см, середньої статури, волосся темне довге, обличчя овальне, брови широкі дугоподібні, очі темні, у носі має пірсинг.
В 1986 году Анатолий Марченко объявил голодовку. После его смерти освободили всех политзаключенных СССР. 32 года назад все надеялись, что его смерть не напрасна и он станет...