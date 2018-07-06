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В Полтавській області двоє чоловіків, розукомплектували вежу стільникового зв’язку «Vodafone»

06.07.2018 09:52

Поліцейські охорони Кременчука виявили двох чоловіків, які розукомплектували вежу стільникового зв’язку

 У селі Недогарки Кременчуцького району, в ході відпрацювання місцевості нарядом поліції охорони були виявлені двоє чоловіків, які ймовірно викрали електричні підстанції з вежі стільникового зв’язку «Vodafone».

Близько 12-ї години дня на спецлінію «102» надійшов виклик за фактом викрадення телефонного обладнання з вежі мобільного зв’язку . Оператором спецлінії нарядам поліції було передано орієнтування щодо можливого пересування ймовірних крадіїв на автомобілі «Ауді».

Поліцейські охорони помітили автомобіль, який за зовнішніми ознаками був схожий на розшукуваний.

 

Автівку було зупинено для перевірки. В ході його огляду в салоні правоохоронцями виявлено викрадені чотири електричні підстанції.

 

Осіб, які перебували в салоні авто було передано слідчо-оперативній групі Кременчуцького відділу поліції для подальшого вирішення справи по суті.

На даний за вказаними фактами час вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

Управління поліції охорони в Полтавській області

 

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