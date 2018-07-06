Поліція дає корисні поради як не стати жертвою грабежів і розбійних нападів

Як свідчить поліцейська статистика, найбільша кількість грабежів і розбійних нападів відбувається в громадських місцях і на вулиці. На другому місці знаходяться грабежі і розбої з проникненням в житлові приміщення громадян.

Найбільш поширеним способом скоєння таких злочинів є нанесення зловмисником кількох ударів потерпілому і ривок. Потерпілі, як правило - жінки, неповнолітні, літні люди та особи, що знаходяться в стані алкогольного сп'яніння - тобто ті, хто не може дієво і ефективно себе захистити. Нападниками є в основному раніше судимі особи, наркозалежні, безробітні. Об’єктом злочинних посягань правопорушників все частіше становляться не лише гроші та ювелірні прикраси, а й предмети побуту, комп’ютерна техніка, меблі, металеві вироби, посуд, одяг тощо.

Органи правопорядку вживають усіх необхідних заходів для розкриття злочинів та стабілізації криміногенної обстановки, однак і самим громадянами слід подбати про посилення безпеки - як особистої, так і майнової. І превентивні заходи є найкращим способом боротьби з такими злочинами.

Поліція дає кілька порад як не стати жертвою грабежів і розбійних нападів:

- В разі можливості уникайте перебування на вулиці у нічний час в малолюдних темних провулках і дворах, користуйтеся послугами таксі. Якщо вже випадає така необхідність, слід зняти і залишити вдома ювелірні прикраси, цінні та коштовні речі, не тримати в гаманці великої суми грошей.

- Ніколи не повертайтеся до підозрілих осіб спиною, не дозволяйте оточувати себе стороннім громадянам.

- Не піддавайтеся на прохання дати свій мобільний телефон незнайомцям під приводом необхідності термінового дзвінка у «швидку», поліцію тощо.

- Любителям нових гаджетів не варто «світити» у транспорті, на вулиці та інших публічних місцях дорогі мобільні термінали, планшети чи інші компактні пристрої – це привертає увагу потенційних зловмисників.

- Багато нападів відбувається поблизу житлових будинків, в під'їздах, на сходових площадках. Тому реагуйте на будь-який шум, чутний за вашими дверима або вікнами. Часто досить попереджувального крику, щоб змусити злочинця відмовитися від свого задуму.

- Товаришуйте із сусідами – часті випадки, коли їх пильність рятує людей від нападників та крадіїв.

- За можливості, не виходьте на вулицю в стані алкогольного сп’яніння.

- Якщо за вами до під’їзду заходить незнайомець, не поспішайте сідати у ліфт, краще підніміться сходинками вище та викличте ліфт знову. Якщо ваші здогади справдилися, не соромтеся голосно покликати на допомогу.

- Батькам необхідно постійно нагадувати і роз'яснювати дітям правила безпечного поводження, розповідати про можливий ризик скоєння злочину по відношенню до дітей при безтурботному поводженні з мобільними телефонами, грошима та цінними речами.

Крім того, ви зможете захистити себе від нападу злочинця, якщо звернете увагу на наступні поради:

• пізно увечері не варто привертати зайвої уваги сторонніх осіб до ваших прикрас, їх краще сховати під одягом або взагалі зняти;

• при знятті грошей з рахунку в банку або з банкомату будьте пильні, звертайте увагу на те, щоб за вами ніхто не стежив;

• ні в якому разі не перераховуйте ваші гроші на вулиці;

• ніколи не показуйте привселюдно, особливо в ресторанах, кафе, що маєте при собі багато грошей;

• не возіть великі суми в громадському транспорті, особливо в годину «пік», краще витратити трохи грошей на таксі або попросити друзів, родичів відвезти вас за призначенням і зберегти всю суму;

• не довіряйте незнайомцям, що просить вас на вулиці розміняти гроші, - можливо, це трюк, щоб дізнатися вміст вашого гаманця;

• у вечірній час необхідно зустрічати своїх близьких, особливо жінок, підлітків і людей похилого віку на зупинках громадського транспорту та проводжати їх при від'їзді;

• йдіть додому тільки освітленими і жвавими вулицями, не добираючи для скорочення шляху темні провулки.

Якщо ж так сталося, що вас пограбували, намагайтеся зберегти спокій і запам'ятати будь-які особливості одягу, зовнішності, мови, поведінки нападників та інші прикмети. Якомога швидше повідомте до поліції (телефон спецлінії «102»), або зверніться до найближчого наряду поліції. Пам'ятайте: чим швидше інформація надійде в поліцію, тим більше шансів, що зловмисники будуть спіймані, а відібране чи викрадене майно – повернуто його господарю.

Відділ комунікації поліції Сумської області