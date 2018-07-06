УВАГА рохшук! Розшукується 16-річна чернівчанка

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Шевченківське відділення поліції Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області розшукує неповнолітню жительку Чернівців Войцехівську Евеліну Валеріївну 2001 року народження.
21 червня 2018 року дівчина пішла з дому і досі її місцезнаходження невідоме. Розшукувана була одягнена у білу футболку, сині джинси та білі кросівки.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження дівчини, прохання повідомити на спецлінію «102».
Відділ комунікації поліції Чернівецької області
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