Власти ФРГ заочно арестовали организатора теракта на рождественском базаре

По данным немецких СМИ, в Германии установили личность возможного сообщника террориста, устроившего нападение на рождественском базаре в Берлине. У следствия есть ордер на его арест.

Федеральный верховный суд Германии выдал ордер на арест 32-летнего гражданина Туниса, которого подозревают в содействии Анису Амри, совершившего теракт на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года. Об этом в четверг, 5 июля, сообщают немецкие СМИ, со ссылкой на источники в суде.

По данным СМИ, подозреваемому заочно предъявлены обвинения в соучастии в убийстве и в членстве в террористической организации. Как пишет немецкое агентство dpa, в прокуратуре Германии отказались от официальных комментариев.

В 2015 году подозреваемый в преступлении уехал из Туниса в Ливию, где присоединился к террористической группировке "Исламское государство". Какое положение он занимал в организации боевиков неизвестно. По данным следствия, в 2016 году тунисец стал наставником Аниса Амри, мог отсылать ему инструкции и подтолкнуть его на организацию теракта. СМИ отмечают, что сейчас подозреваемый скорее всего находится в Ливии.

19 декабря 2016 года уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу людей, в результате чего погибли более 10 человек, около 50 были ранены. Четыре дня спустя террорист был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими. Как стало известно позже, Амри оказался в Германии после того, как прибыл в Италию на лодке с беженцами. Журналисты Welt am Sonntag выяснили, что еще до прибытия в Италию в апреле 2011 года у Амри были тесные связи с бойцами и лидерами террористической группировки "Исламское государство" в Ливии, о которых знала тунисская разведка. // Deutsche Welle