Резонансное убийство в Нью-Йорке: «Извините, что мы зарезали не того ребенка»

«Извините, что мы зарезали не того ребенка». Примерно с такими словами к семье жестоко убитого в середине июня подростка обратился главарь банды, совершившей потрясшее Нью-Йорк преступление.

15-летний Лесандро Гузман-Фелис был атакован в тот момент, когда находился в продуктовой лавке в Бронксе. Пятеро напавших на Лесандро мужчин выволокли его из магазина, а затем жестоко искололи ножами и изрубили мачете. Позже выяснилось, что убийство было совершено по ошибке, пишет Gazettco.

«Я прошу прощения, — обратился к родным погибшего главарь доминиканской группировки «Тринитариос». Его слова были переданы семье Гузмана-Фелиса через посредников. — Он не должен был пострадать. Все, кто участвовал в этом нападении, уже изгнаны из нашей братвы».

По данным расследования, драматическая история с летальным исходом началась после того, как визуально схожий на Лесандро кучерявый подросток разместил на сайте Facebook любительское видео, на котором он занимался сексом с девушкой. Братья девушки, уже состоявшие на тот момент в «Тринитариос», пришли от увиденного в негодование и вооружились мачете. По всей видимости, «ошибка» с Лесандро была у них не первой: чуть ранее в районе Bronx River Parkway был жестоко исколот ножами другой 14-летний подросток. В отличие от Гезмана-Фелиса, пострадавшему удалось выжить.

Лесандро не имел проблем с законом и с детства мечтал стать полицейским. Более того, он участвовал в программе NYPD Explorers, которая нацелена на молодых людей, планирующих поступить на службу в правоохранительные органы. «Он начал мечтать об этом, когда ему было всего пять лет, — рассказывает мать погибшего Леандра Фелис. — Он постоянно твердил: “Мама, хочу вырасти полицейским!”»

Лесандро забежал в магазин Zesarina Grocery на East 183rd Street в Бронксе примерно в половину двенадцатого вечера 20 июня. Судя по всему, за некоторое время до этого вооруженные преследователи начали угрожать ему убийством. Схватив за капюшон куртки, преступники вытащили подростка из магазина и тут же, перед установленными у входа камерами наружного наблюдения, устроили бойню. Лесандро получил множественные ножевые ранения. Смертельной для него оказалась рана на шее — лезвие мачете перерубило артерию. Пострадавший попытался самостоятельно добраться до расположенной неподалеку больницы St. Barnabas, где раньше работала его мать, но обессилел и упал на полпути. Медикам спасти его не удалось — по дороге в госпиталь Лесандро потерял слишком много крови.

В рамках расследования убийства Гузмана-Фелиса были арестованы уже 10 человек, в основном — жители Бронкса и Нью-Джерси в возрасте от 18 до 24 лет. Все они — выходцы из доминиканской общины. Ни один из задержанных не признал вину по предъявленным обвинениям.

Убийство невинного подростка вызвало волну возмущения в городе. Несколько членов Городского совета обратились к мэрии с призывом отобрать лицензию у магазина, в котором было совершено нападение — на том основании, что владелец не оказал Гузману-Фелису никакой помощи несмотря на отчаянные мольбы последнего. Под огонь критики попали и полицейские, прибывшие на место происшествия первыми. По словам очевидцев, копы стояли в нескольких шагах от истекающего кровью подростка, не предпринимая никаких действий. Впрочем, скорая помощь, по словам тех же очевидцев, прибыла быстро и никаких нареканий по поводу того, что службы оказания экстренной помощи могли замешкаться, не поступало. Тем не менее, управление полиции Бронкса решило провести расследование действий патрульных на месте гибели Гузмана-Фелиса.

Преступная группировка «Тринитариос» сформировалась в тюремном комплексе на Райкерс-Айленде на рубеже восьмидесятых и девяностых годов прошлого века. Изначально она создавалась для защиты заключенных доминиканского происхождения от членов могущественных группировок Bloods, Creeps и Latin Kings, однако сфера ее влияния быстро вышла за тюремные стены. Ячейки банды начали активно действовать в Бронксе и на севере Манхэттена. Доминиканские гангстеры занимаются контрабандой и продажей наркотиков (кокаина и героина), а также провозом на территорию США нелегальных эмигрантов. «Тринитариос» зарекомендовала себя в качестве быстро растущей и агрессивной группировки, чьи участники без лишних раздумий идут на совершение насильственных преступлений.

«У этих людей нет понятия о сострадании и человеческом достоинстве, — говорит Камила Гарсиа, проживающая с двумя детьми в районе Бронкса, где «Тринитариос» действует наиболее активно. — Они решают свои проблемы с помощью убийств. По сути, они мало чем отличаются от террористов».

Предполагаемым действующим боссом группировки считается Леонидес Сиерра по кличке «Хунито», который был в числе основателей банды в конце восьмидесятых. В 2014 году он осудили на 19 лет тюремного заключения, и в настоящее время он руководит ячейками группировки из тюремной камеры в исправительном комплексе на севере штата. В полиции полагают, что именно он передал семье Гузмана-Фелиза извинения за то, что Лесандро убили по ошибке.

Как и многие другие испаноязычные банды, «Тринитариос» делает основную ставку на молодежь: средний возраст члена группировки — 20 лет. Гангстеры вербуют новых членов среди детей из неблагополучных семей. Фирменный почерк «Тринитариос» — нападения с использованием холодного оружия. «Их не учат стрелять, — говорит источник в полицейском участке Washington Heights. — Они плохо обращаются с пистолетами, зато прекрасно орудуют мачете. Изрубить соперника, исколоть его ножами — это их стиль. Пристрелить врага может всякий, а вот убить ножом — тут требуется умение и персональный подход».

Самыми заклятыми врагами «Тринитариос» являются не чуждые им этнические группировки, а такие же как они сами доминиканцы из банды DDP (аббревиатура фразы “Dominicans Don’t Play” — «Доминиканцы не играют в игры»). Соперничающие группировки борются за влияние и контроль над испаноязычными районами Нью-Йорка, а в конечном итоге — за большие деньги, которые приносит наркобизнес.

«Парни, убившие Лесандро, — это подростки, которых мы видим тут каждый день, — говорит Эвелин Кортес, живущая с малолетним ребенком в районе Devoe Park, главном оплоте «Тринитариос». — Они выглядят не как гангстеры, а как самые обычные дети. Никогда не знаешь, кто из них через год-два вырастет убийцей».