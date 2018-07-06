Европарламент не будет ужесточать авторское право в интернете

Ранее эту инициативу одобрил Комитет по правовым вопросам.

«Я сожалею, что большинство депутатов Европарламента не поддержали позицию, которую я продвигал вместе с Комитетом по правовым вопросам. Но это часть демократического процесса», – заявил разработчик проекта депутат от немецкого Христианско-демократического союза Аксель Фосс.

Сейчас проект снова вынесут на голосование на сессии в сентябре.

Накануне Wikipedia в знак протеста закрыла доступ к нескольким языковым версиям проекта. После завершения голосования в Европарламенте доступ к ним восстановили.