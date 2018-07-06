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Европарламент не будет ужесточать авторское право в интернете

06.07.2018 10:45

Большинство депутатов не согласились одобрить директиву об авторском праве в интернете. По оценкам экспертов, она могла бы «убить» культуру мема и пародийного контента.

Ранее эту инициативу одобрил Комитет по правовым вопросам.

«Я сожалею, что большинство депутатов Европарламента не поддержали позицию, которую я продвигал вместе с Комитетом по правовым вопросам. Но это часть демократического процесса», – заявил разработчик проекта депутат от немецкого Христианско-демократического союза Аксель Фосс.

Сейчас проект снова вынесут на голосование на сессии в сентябре.

Накануне Wikipedia в знак протеста закрыла доступ к нескольким языковым версиям проекта. После завершения голосования в Европарламенте доступ к ним восстановили.

 

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