Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Засновника секти «Аум Сінрікьо» Секо Асахару стратили в Японії, разом із ним — ще шістьох керівників

06.07.2018 11:14

В Японії стратили засновника секти «Аум Сінрікьо» Секо Асахару (справжнє ім’я Тідзуо Мацумото).

 Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на міністерство юстиції Японії. Разом із засновником стратили ще шістьох керівників секти.

Переглянути зображення у Твіттері

Міністр юстиції Японії Йоко Камікава заявила під час прес-конференції, що для них смертна кара була неминучою, і що вона доручила стратити їх після «ретельного вивчення» справи.

Релігійна секта «Аум Сінрікьо» була заснована у 1984 році. У 1995 році члени секти розпорошили у метро Токіо отруйну речовину зарин, внаслідок чого загинули 13 людей, ще понад шість тисяч постраждали.

Секо Асахару заарештували за два місяці після теракту, йому пред’явили звинувачення по 13 пунктам. У 2004 році його засудили до смертної кари. // Громадське

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...