Засновника секти «Аум Сінрікьо» Секо Асахару стратили в Японії, разом із ним — ще шістьох керівників

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В Японії стратили засновника секти «Аум Сінрікьо» Секо Асахару (справжнє ім’я Тідзуо Мацумото).
Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на міністерство юстиції Японії. Разом із засновником стратили ще шістьох керівників секти.
Міністр юстиції Японії Йоко Камікава заявила під час прес-конференції, що для них смертна кара була неминучою, і що вона доручила стратити їх після «ретельного вивчення» справи.
Релігійна секта «Аум Сінрікьо» була заснована у 1984 році. У 1995 році члени секти розпорошили у метро Токіо отруйну речовину зарин, внаслідок чого загинули 13 людей, ще понад шість тисяч постраждали.
Секо Асахару заарештували за два місяці після теракту, йому пред’явили звинувачення по 13 пунктам. У 2004 році його засудили до смертної кари. // Громадське
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