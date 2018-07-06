Быстрые интернет-займы сегодня выходят на новый уровень популярности

Очень часто люди сталкиваются с ситуацией, когда срочно требуются деньги – не хватает до зарплаты, слишком высокая сумма коммунальных платежей, непредвиденный ремонт и другое. Есть и те, кому нужны средства на лечение, и в таком случае, нехватка финансов может привести к самым неожиданным и неприятным последствиям.

Пожалуй, самым эффективным способом справиться с подобными проблемами будет получение онлайн кредита на выгодных и честных условиях. Эксперты сервиса Kachay отмечают, что интернет-займы сегодня выходят на новый уровень популярности. Подобный тип кредитования уже много лет востребован за рубежом, теперь подобные услуги доступны и в Украине.

Особенности онлайн кредитов

Современные участники частного кредитного рынка предоставляют свои услуги на различных условиях. Стоит отметить, что все они относятся к микрофинансовым организациям, где суммы займов находятся в пределах от 500 до 5000 грн. Период, на который можно оформить кредит, также небольшой. Обычно он составляет от 5 до 30 дней.

Получить требуемую финансовую помощь в частной организации удобнее, чем в банке, поскольку большинство таких компаний выдают кредиты на карту, без лишней бюрократии. Они не требуют справки о доходах, поручителя, залогового имущества, в некоторых случаях деньги выдаются без учета кредитной истории. Все, что требуется от заемщика – наличие паспорта, идентификационного кода и действующей банковской карточки.

Как оформить быстрый кредит?

Суть работы сервисов кредитования довольно проста. Заемщику необходимо зайти на сайт компании, ознакомиться с условиями сотрудничества. Воспользовавшись кредитным калькулятором, можно просчитать итоговую сумму с процентами, которую нужно будет вернуть. Затем клиент подписывает кредитную заявку. Если он честно предоставит достоверную информацию о себе, заполнив обязательные поля, в течение 15 минут на телефон или email придет ответ системы.

При положительном решении, которое, кстати, принимается практически в 90% случаев, деньги незамедлительно переводятся на банковскую карточку клиента. Возврат средств осуществляется любым доступным способом – платежные системы, терминалы, переводы в банковской кассе. Если возникает необходимость в пролонгации кредита, сервис может предоставить ее на дополнительных условиях. Как правило, эти нюансы указываются в договоре.