У певца Сергея Пенкина, уснувшего на лавочке в Москве, украли часы, кольцо и iPhone

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Эстрадного певца Сергея Пенкина обокрали, пока он спал на лавочке в центре Москвы
"Пенкин рассказал, что сидел в одном из заведений в центре Москвы, после он вышел на улицу, где уснул на лавочке возле кафе. Через некоторое время он проснулся и обнаружил пропажу золотой цепочки с крестиком и иконкой, золотого кольца, наручных часов Saint Honore и iPhone X", — пояснил источник агентства РИА Новости.
Стоимость похищенного устанавливается, проводится проверка. Комментариями представителя певца агентство пока не располагает.
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