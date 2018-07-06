На Харківщині у лісосмузі виявлено схрон із гранатометами

Працівники поліції вилучили 5 одиниць переносної вогнепальної зброї різного калібру та модифікації і доправили на експертне дослідження.

5 липня близько 22-50 до Куп’янського відділу поліції звернувся 39-річний мешканець села Кислівка. Чоловік повідомив, що під час прогулянки в лісосмузі виявив предмети, зовні схожі на гранатомети, повідомляє Поліція Харківщини..

Працівники слідчо-оперативної групи виявили на землі 5 одиниць зброї із маркуванням, яка була вилучена та направлена на експертизу.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Зараз працівники поліції встановлюють походження гранатометів та осіб, причетних до незаконного поводження зі зброєю.