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Під час бригадних тактичних навчань стався вибух міномету, внаслідок чого троє загинули

06.07.2018 11:59

Під час бригадних тактичних навчань на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні загинули три військовослужбовця та дев’ять отримали поранення. Про це йдеться в повідомленніПрес-служби оперативного командування «Захід»,

О 05.55 ранку під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні під час проведення стрільб загинули три військовослужбовця від отриманих травм несумісних з життям та дев’ять отримали поранення різних ступенів тяжкості.

За попередніми даними, стався вибух міномету, внаслідок чого загинули військовослужбовці.

Рішенням командувача Сухопутних військ Збройних Сил України бригадні тактичні навчання призупинено. Призначено службове розслідування за результатами якого можна буде робити висновки, що ж сталося на вогневій позиції. На даний час обставини трагічного випадку з’ясовуються.

Командування та особовий склад висловлюють щирі слова співчуття рідним та близьким загиблих військовослужбовців.

«УК»

 

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