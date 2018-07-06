Голая женщина атаковала машины в российском городе (фото, видео)

Вчера жители российского города Уфы стали свидетелями того, как на улице 50-летия Октября полностью обнаженная девушка останавливала машины на дороге и забиралась на них. Пользователи интернета предположили, что дама находилась на экстремальном психологическом тренинге.

По словам очевидцев, женщина не производила впечатления невменяемой или пьяной, действовала она осознанно и целеустремленно, пишет журнал За Рулем.

Скорее всего, она находилась на так называемом тренинге личностного роста, который через экстремальные задания позволяет людям «преодолеть себя, наладить личную жизнь и стать счастливыми». Тренинги, рассчитанные на женщин, нередко открыто эксплуатируют сексуальность. Коучи дают ученицам постыдные задания: например, переспать с первым встречным или пройтись голой по улице — дескать, только так можно снять внутренние барьеры и вырваться из-под гнета обыденности.

Голые девушки ранее не раз встречались и на дорогах других городов. На правах анонимности они признавались, что да, были на тренинге, но деталей разглашать не могут, так как дали соответствующую подписку. Правоохранительным органам трудно бороться с такими организациями, часть из которых устроены по принципу тоталитарной секты, так как девушки приходят туда добровольно.

Что касается конкретной дамы, то ее действия подпадают под часть 1 статьи 12.29 КоАП РФ «Нарушение пешеходом ПДД» (штраф 500 рублей) и часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» (штраф до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток). В официальной хронике полиции Уфы этот инцидент, впрочем, пока никак не отражен.