УЗ обвиняет пассажиров в поломке 82 подстаканников и 578 кнопок в поездах Hyundai

"Украинская железнодорожная скоростная компания" ПАО "Укрзализныця" заявляет, что пассажиры поездов Интерсити+, где используется подвижной состав Hyundai Rotem, за полгода сломали 82 подстаканника и повредили 578 кнопок регулирования наклона сидений.

Потери от этих повреждений для железнодорожной компании составили свыше 160 тыс. грн.

Также за 6 месяцев текущего года в поездах ЭКр1 и пассажирских вагонах локомотивной тяги производства Крюковского вагонзавода было сломано 238 фиксаторов откидных столиков.

В "Укрзализныце" просят пассажиров остепениться и аккуратнее обходиться с оборудованием интерьера вагонов.

Также железнодорожники сетуют на недобросовестное поведение некоторых пассажиров в санузлах скоростных поездов. Так, из-за засорения посторонними предметами, за первое полугодие было зафиксировано 200 случаев засорения сливов рукомойников и 124 - туалетов.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныцей" увеличены нормы туалетной бумаги для плацкартных вагонов с 4 рулонов на рейс до 8 рулонов. Для дневных поездов и поездов повышенного комфорта норма увеличена с 4 рулонов до 6 рулонов на вагон вне зависимости от класса. В купейных вагонах и СВ норма остается прежней - по 4 рулона на рейс. // cfts.org.ua