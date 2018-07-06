Трагедия на полигоне в Ровно: Порошенко запретил использовать аналогичные минометы

Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба - командующему Вооруженных сил Виктору Муженко оперативно расследовать причины трагедии на полигоне в Ровенской области, где в пятницу погибли военные в результате разрыва миномета, и запретил использовать аналогичные минометы во время учений на время расследования.

Об этом он заявил в ходе торжественных мероприятий по случаю 70-летия государственного предприятия завода гражданской авиации в Киеве, передают Українськi Новини.

"Министру обороны, генералу армии Украины Степану Тимофеевичу Полтораку, начальнику Генерального штаба Украины, генералу армии Украины Виктору Муженко я поручаю срочно разобраться в причинах указанной трагедии и срочно на следующей неделе мне доложить и принять исчерпывающие меры, чтобы мы не допустили такого вновь. Даю поручение на учениях до завершения расследования указанные минометы не использовать", - сказал он.

До этого Порошенко почтил минутой молчания память погибших военных в результате разрыва миномета во время учений на Ривненском общевойсковом полигоне.