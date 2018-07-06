Бактерии в замороженной кукурузе из Венгрии привели к смерти в 5 странах ЕС

Замороженная кукуруза и, возможно, другие замороженные овощи стали вероятным источником вспышки листериоза, поразившего Австрию, Данию, Финляндию, Швецию и Великобританию, начиная с 2015 года.

Об этом сообщает Агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

По состоянию на 8 июня 2018 года в ЕС было зарегистрировано 47 случаев заражения листерией, в том числе девять случаев смерти.

Штаммы бактерии были обнаружены в замороженных овощах, произведенных одной венгерской компанией в 2016, 2017 и 2018 годах.

"Это свидетельствует о том, что штаммы сохранились на перерабатывающем заводе, несмотря на проведенные процедуры очистки и дезинфекции. Имеющаяся информация подтверждает загрязнения венгерского завода", - говорится в сообщении.

29 июня 2018 года венгерское Управление по пищевой безопасности запретило продажу всех замороженных овощей и замороженных смешанных овощных продуктов, произведенных зараженным заводом в период с августа 2016 по июнь 2018 года и приказало немедленно отозвать их.

Новые случаи заболевания все еще могут возникать из-за длительного инкубационного периода листериоза (до 70 дней); длительного срока хранения замороженных кукурузных продуктов; потребления замороженной кукурузы, купленной к отзыву и съеденной без надлежащего приготовления.

Чтобы снизить риск заражения, потребители должны тщательно готовить к употреблению замороженные овощи, даже если эти продукты обычно потребляются без приготовления (например, в салатах и смузи). Это особенно касается потребителей, подвергающихся наибольшему риску заражения листериозом, таких как пожилые люди, беременные женщины, новорожденные и взрослые с ослабленной иммунной системой.

5 июля от листерии умер датский пациент, став десятой жертвой бактерии, пишет Euobserver. // Европейская правда