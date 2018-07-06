Військова прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо генерала-зрадника

Військовою прокуратурою Центрального регіону України 05.07.2018 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника управління державної охорони України – директора Департаменту охорони в Автономній Республіці Крим Управління державної охорони України генерал-майора Шапортова С. В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Встановлено, що підозрюваний Шапортов С.В. у березні 2014 року, сприяючи Російській Федерації та її представникам у проведенні підривної діяльності проти України, під час загальних зборів та особистих зустрічей з військовослужбовцями Департаменту охорони в Автономній Республіці Крим Управління державної охорони України, підбурював підлеглий особовий склад щодо невизнання органів державної влади України, невиконання наказів керівництва Управління державної охорони України, а також невжиття заходів щодо протидії агресії та військовій окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Крім цього, вказана посадова особа займалася організацією участі особового складу у проведенні незаконного референдуму на території АР Крим, організованого окупаційною «владою».

Нагадуємо, що 25.06.2017 Подільським районним судом м. Києва надано дозвіл в порядку ст. 297-4 КПК України на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного заступника начальника управління державної охорони України – директора Департаменту охорони в Автономній Республіці Крим Управління державної охорони України генерал-майора Шапортова С. В.

Вказаний дозвіл надано у зв’язку з переховуванням підозрюваного від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Довідково:

• ч. 1 ст. 111 КК України, «державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої».

Прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України