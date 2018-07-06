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В МВД рассматривают две версии убийства полковника полиции в Киеве

06.07.2018 13:34

Рабочие версии: с целью ограбления или убийство связано со служебными обязанностями, которые выполнял полицейский.

 Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подтвердил убийство сотрудника полиции 5 июля в Киеве. Он сообщил, что Дмитрий Глушак, который с 1995 года работал в криминальной полиции, был убит выстрелом из огнестрельного оружия.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в течение вчерашнего и сегодняшнего дня полиция отрабатывает несколько рабочих версий. Одна из них – это убийство совершено с целью ограбления. Другая - убийство связано со служебными обязанностями, которые выполнял потерпевший.

"Немедленно была создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую входят лучшие специалисты Национальной полиции. Мы привлекли коллег из Службы безопасности Украины", - отметил Князев.

 

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