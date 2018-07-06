Погиб дайвер, доставлявший кислород застрявшим в пещере в Таиланде детям

Погиб бывший военнослужащий ВМС Таиланда, участвовавший в спасательной операции 12 мальчиков и их тренера, которые продолжают оставаться в затопленной подземной пещере.

Старшина Саман Гунан доставил мальчикам и их тренеру баллоны с кислородом, а сам потерял сознание на обратном пути.

"У него было задание доставить кислород, но у него самого его не хватило, чтобы выбраться оттуда", - сказал заместитель губернатора.

Гунана вытащил наружу его напарник, однако вернуть его к жизни не удалось.

Расходы на его похороны возьмет на себя король Таиланда. Погибший 38-летний дайвер был заядлым спортсменом; он служил в спецназе ВМС, однако уволился из флота.

Саман Гунан вернулся к своей прежней профессии специально, чтобы помочь в спасательной операции по вызволению из затопленных подземных пещер Тхам Луанг Нанг Нон мальчиков и их тренера.

Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они вынуждены были удалиться от входа на расстояние четыре километров, оказавшись таким образом отрезанными от входа.

Через 10 дней их обнаружили два британских дайвера-спасателя. // BBC