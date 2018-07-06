До уваги журналістів: розповсюджується фейковий лист до Секретаря РНБО Турчинова

В деяких електронних ЗМІ розповсюджується фейковий лист Генерального конструктора ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" на ім'я Секретаря РНБО України Олександра Турчинова.

Як повідомили «УК» в прес-службі Секретаря РНБО України Олександра Турчинова

Мета цього фейкового документу, сфабрикованого спецслужбами РФ, - скомпрометувати військово-технічне співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки, зазначають у РНБО.

Прес-служба РНБО заявляє, що лист такого змісту ніколи не надходив до Апарату РНБО, і ніколи не підписувався Генеральним конструктором ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" . Цей лист - демонстрація намагання російських спецслужб зірвати співпрацю України зі стратегічними партнерами в питаннях військово-технічного співробітництва.

Невипадково цей фальшивий документ з‘явився напередодні зустрічі В. Путіна з Президентом США Д. Трампом.

В РНБО просять представників ЗМІ не допомагати російським спецслужбам в тиражуванні дезінформації та, у разі публікації подібного повідомлення, зняти його зі своїх сторінок.

«УК»