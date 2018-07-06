Директор школы под Харьковом уволилась и забрала с собой парты - родители

Директор школы в с.Хорошево (Харьковский район) написала заявление об увольнении и вывезла часть мебели, в том числе парты и лавки. Об этом на странице "Батьки SOS" в Facebook сообщили родители. По их словам, директор ссылается на то, что мебель – с ее предыдущего места работы и не стоит на балансе школы, поэтому она имеет право ее забрать.

"В школе начали разбирать мебель, нам объяснили, что эта мебель не стоит на балансе в школе. Почему? Директор говорит, что это ее, и нет вопросов, а почему уже 3 года, а оно не оформлено. Куда смотрело РУО (районное управление образования - SQ)?" – написала одна из родителей Ольга Золочевская.

Как сообщила SQ начальник отдела образования Харьковской райгосадминистрации Ольга Бабельчук, заявление об увольнении директора Хорошевской школы еще не поступало. Что касается мебели, то, по словам Ольги Ивановны, такая ситуация действительно могла возникнуть. "Директор действительно, когда пришла на работу, завезла свою мебель. Она писала заявление разрешить пользоваться своими вещами. Навскидку вам не скажу, какие вещи были в этом перечне. На следующей неделе мы отправим в Хорошево материальную группу и проведем внеплановую инвентаризационную проверку", – сообщила Бабельчук.

Начальник отдела образования Харьковской РГА заверила, что дети к началу учебного года без парт не останутся. "Это я вам гарантирую на 100%", – подчеркнула она. // Status quo