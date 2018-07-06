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На Волині перед судом постануть члени організованої злочинної групи

06.07.2018 14:26

Прокуратура Волинської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення низки наркозлочинів організованою злочинною групою у складі трьох волинян.

З серпня 2017 по лютий 2018 року чоловіки (найстаршому з них – 36, ще одному – 32, а наймолодшому – організатору злочинної діяльності групи, раніше уже судимому - 30), придбавши необхідні прекурсори та обладнання, необхідні для виготовлення амфетаміну, виготовляли психотропну речовину.

Вони облаштували та утримували місце для її хімічного синтезу в гаражі в гаражному кооперативі у Луцьку, а після виготовлення забезпечували збут амфетаміну.

Окрім психотропів, члени організованої злочинної групи придбавали й збували наркозалежним ще і канабіс.

Затримали наркоділків завдяки скоординованим прокуратурою Волинської області діям правоохоронців 03 лютого 2018 року.
Під час обшуків у місцях злочинної діяльності вилучено обладнання та прекурсори для виготовлення амфетаміну, а також самі психотропи й канабіс.

Членів організованої злочинної групи обвинувачують у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту й незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, організації та утриманні місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, незаконному виготовленні, придбані та зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст.313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 306, КК України).

Окрім того, одному з членів ОЗГ, в якого вилучили перероблений зі стартового пістолет та набої до нього, інкримінують ще й незаконне придбання й зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України).

Далі – слово за судом.

Прес-служба прокуратури області

 

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