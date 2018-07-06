За отримання неправомірної вигоди екс-працівник Вінницької міської ради відповідатиме у суді

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службова особа, отримала у свою власність опалювальну техніку загальною вартістю у сумі 37 тис грн за не створення перешкод при прийомі будівельно–монтажних робіт та підписання актів виконаних робіт підприємству, яке проводить ремонті роботи дошкільного навчального закладу у м. Вінниці.

Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 1 ст. 368 КК України.

Довідково: ч. 1 ст. 368 КК України, - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, - карається штрафом від однієї тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Прес-служба прокуратури Вінницької області