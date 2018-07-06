В Мукачеві судитимуть юнака, який під час бійки вбив 19-річного студента

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 січня 2018 р., група юнаків приїхала до потерпілого додому у с. Горонда, Мукачівського району, щоб помститись за спричинену ним напередодні образу.



В ході бійки обвинувачений безпричинно, у присутності значної кількості місцевих мешканців, з хуліганських мотивів, по черзі вдарив бейсбольною битою двох юнаків в область голови.



Одного з потерпілих врятували медики, інший юнак помер дорогою до лікарні.



22-річному підозрюваному пред’явлено обвинувачення за ч.2 ст.15 і ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство), п.13 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство), ч.1 ст.126 (умисне завдання удару, побоїв, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень)та ч.2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб).



За вчинення даного злочину, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.



Прес-служба прокуратури Закарпатської області