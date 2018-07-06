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Військова прокуратура встановлює обставини загибелі військових на Рівненському полігоні

06.07.2018 14:53

За процесуального керівництва військової прокуратури Рівненського гарнізону проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення правил поводження з боєприпасами, що спричинило загибель і тілесні ушкодження кількох осіб.

Установлено, що 6 липня 2018 року близько 5.30 год. на території Рівненського загальновійськового полігону під час виконання військовослужбовцями однієї з військових частин вогневого завдання щодо знищення умовного противника з веденням вогню мінометної батареї з закритої вогневої позиції відбувся вибух міни у каналі ствола міномету. Унаслідок цього 3 військовослужбовців загинуло та 9 отримали поранення різного ступеня важкості.

На місці події працює група прокурорів на чолі з військовим прокурором Рівненського гарнізону. Проводяться першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 414 КК України здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції України у Рівненській області, а процесуальне керівництво – військова прокуратура гарнізону.

Прес-служба військової прокуратури Західного регіону України

 

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