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У Львові судитимуть банду сутенерів

06.07.2018 15:05

За процесуального керівництва прокуратури області, слідчими Шевченківського відділу Нацполіції повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.303 КК України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

Банда діяла у Львові упродовж листопада 2017 березня 2018 року. Організатор – 21-річна мешканка Пустомитівського району, її співучасники – 37-річний житель Пустомитівщини, а також 35-річний уродженець Російської Федерації.

Усі вони, відповідно до розприділених ролей, займались сутенерством. До зайняття проституцією зловмисники залучили чотирьох дівчат з Львівщини, двоє із яких неповнолітні. 

Повій забезпечували відвертим одягом, контрацептивами, а також доставляли на автомобілі до обумовлених місць. Неслухняних – карали штрафами. Одна година таких «послуг» вартувала 1500 грн. Рекламу щодо надання особами жіночої статті послуг сексуального характеру порушники розмістили у мережі Інтернет і регулярно оновлювали.

На даний час досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт наприкінці червня скеровано до Шевченківського районного суду м. Львова для розгляду по суті. У разі доведення вини лиходіям загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Прес-служба прокуратури Львівської області

 

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