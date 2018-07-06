У Києві на здирництві викрито інспектора патрульної поліції

Прокуратурою міста Києва спільно з працівниками СБУ у місті Києві та Київській області та Київського міського управління ДВБ ГУНП України викрито інспектора Управління патрульної поліції у місті Києві, який незаконно заволодів коштами громадян у сумі 60 тис. гривень.

Так, патрульний за певну винагороду обіцяв громадянам, щодо яких було складено адміністративні протоколи за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння, сприяти у не притягненні до відповідальності, анулюванні адмінпротоколів та поверненні водійських посвідчень.

У ході слідства було задокументовано факт отримання інспектором 60 тис. гривень від двох громадян.



На даний час патрульному готується повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.



Слідство у кримінальному провадженні доручено слідчим СБ України в м. Києві та Київської області. Процесуальне керівництво здійснюватиме 3 відділ процесуального керівництва прокуратури міста Києва.



Прес-служба прокуратури міста Києва