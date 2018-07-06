Правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві чоловіка у м. Болград

Ізмаїльська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

У четвер, 5 липня, правоохоронці по гарячих слідах затримали двох осіб та повідомили їм про підозру. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Затримані особи підозрюються у тому, що у м. Болград нанесли 37-річному громадянину численні удари металевою монтировкою по голові, внаслідок чого чоловік помер. У подальшому для приховання слідів злочину вони підпалили тіло жертви.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Болградського відділу поліції.

Прес-служба прокуратури Одеської області