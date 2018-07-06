«От легковушки ничего не осталось. Одни трупы»: белорусы погибли в аварии под Смоленском

трашное ДТП произошлов ночь на 5 июля на 298-м километре федеральной трассы «Москва — Минск» в черте райцентра Сафоново.

ДТП произошло в ночь на 5 июля на трассе М-1 в Сафроновском районе (Смоленщина), сообщает smolensk-i.ru.

Фото – smolensk-i.ru

Авария произошла рядом с участком дорожной автоинспекции. Фура резко остановилась и сзади в нее врезался микроавтобус и два грузовика. В результате ДТП погибли 2 человека – водитель и пассажир микроавтобуса. По cообщению tass.ru, пассажир выжил и попал в больницу.

«Кабину Volvo не так сильно помяло, а DAF вообще вывернуло, много полицейских, все загорожено, от легковушки ничего не осталось, одни трупы», – сообщают местные жители.