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«От легковушки ничего не осталось. Одни трупы»: белорусы погибли в аварии под Смоленском

06.07.2018 15:47

трашное ДТП произошлов ночь на 5 июля  на 298-м километре федеральной трассы «Москва — Минск» в черте райцентра Сафоново.

 ДТП произошло в ночь на 5 июля на трассе М-1 в Сафроновском районе (Смоленщина), сообщает smolensk-i.ru.

Фото – smolensk-i.ru

 

Авария произошла рядом с участком дорожной автоинспекции. Фура резко остановилась и сзади в нее врезался микроавтобус и два грузовика. В результате ДТП погибли 2 человека – водитель и пассажир микроавтобуса. По cообщению tass.ru, пассажир выжил и попал в больницу.

«Кабину Volvo не так сильно помяло, а DAF вообще вывернуло, много полицейских, все загорожено, от легковушки ничего не осталось, одни трупы», – сообщают местные жители.

Погибшие могли быть из Воложина. 5 июня в группе «Подслушано в Воложине» появилось следующее сообщение:

 

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