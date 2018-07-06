В Азербайджане перехватили крупную партию наркотиков, предназначавшихся для доставки в Украину

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На Астаринском пропускном пункте таможенникам Азербайджана удалось перехватить крупную партию наркотиков, предназначавшихся для доставки в Украину.
Азербайджанские таможенники перехватили контрабанду героина из Ирана в Украину, сообщает официальный сайт Государственного таможенного комитета в пятницу.
Как говорится в сообщении, на Астаринском пропускном пункте таможни был проведен досмотр грузового автомобиля, управляемого гражданином Азербайджана и направлявшегося из Ирана в Украину.
Из-за возникших подозрений груз из 800 мешков был разгружен и состоялся повторный досмотр с привлечением специально обученной собаки.
В итоге в 25 мешках было обнаружено наркотическое вещество героин общим весом 260 килограммов. По факту проводится расследование. Это третий за последние два месяца случай пресечения транзита крупной партии наркотиков через Азербайджан. // sputnik.az
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