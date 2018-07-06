В Азербайджане перехватили крупную партию наркотиков, предназначавшихся для доставки в Украину

На Астаринском пропускном пункте таможенникам Азербайджана удалось перехватить крупную партию наркотиков, предназначавшихся для доставки в Украину.

Азербайджанские таможенники перехватили контрабанду героина из Ирана в Украину, сообщает официальный сайт Государственного таможенного комитета в пятницу.

Как говорится в сообщении, на Астаринском пропускном пункте таможни был проведен досмотр грузового автомобиля, управляемого гражданином Азербайджана и направлявшегося из Ирана в Украину.