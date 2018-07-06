Германия оказывает медицинскую помощь раненым украинским солдатам

Это уже седьмая отправка в ФРГ украинских военных, получивших ранения в Донбассе. С 2014 года в Германии прошли лечение более 100 солдат из Украины.

В ближайшие дни германский бундесвер доставит в ФРГ для лечения очередную группу украинских военнослужащих, раненных в ходе боевых действий на востоке Украины, передает Deutsche Welle. Их разместят в немецких военных госпиталях, говорится в пресс-релизе посольства Германии в Киеве, распространенном в пятницу, 6 июля.

Госпиталь бундесвера в Берлине

"Сегодня в Киев прибыла команда врачей бундесвера, задача которых состоит в том, чтобы подготовить перевозку в Германию раненых украинских солдат", - указано в сообщении. Отправить военнослужащих из Украины в Германию намечено 10 июля.

Посольство в Киеве отмечает, что это уже седьмая операция подобного рода: с 2014 года армия ФРГ транспортировала в общей сложности 102 раненых из Украины. 93 из них прошли стационарное лечение в госпиталях бундесвера, еще 9 - в гражданских клиниках.