Чверть мільйона або обіцяли "вирвати із грудей серце". Справа зухвалих вимагачів

Як розповів начальник відділу прокуратури області Максим Блохін, у ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2017 року харків'янин 1975 р.н. почув про те, що один із його знайомих нібито заборгував банку 260 тис. грн., і вирішив "підзаробити". Для цього вступив у злочинну змову з двома товаришами, яким запропонував отримати "легких грошей".



"Зловмисник призначив знайомому зустріч біля одного із супермаркетів на Полтавському шляху, на яку прийшов разом із товаришами. Там, під вигаданим приводом про нібито існуючу заборгованість з боку підприємця перед ними, чоловіки почали вимагати від бізнесмена віддати гроші. У разі, якщо підприємець не віддасть кошти, погрожували розправою над ним та його родиною і пошкодженням майна жертви. Бізнесмен пояснив, що йому потрібен час аби зібрати таку суму. Наступну зустріч призначили наприкінці листопада. На ній бізнесмен пояснив, що у нього наразі скрутне матеріальне становище та попросив відстрочення часу передачі грошей", - повідомив М. Блохін.



Зловмисники систематично телефонували підприємцю з погрозами йому особисто та його родині. У разі відмови передати гроші, обіцяли "вирвати із грудей серце".



Взимку 2018 року чоловіки двічі закинули у вікно квартири потерпілого молотки із прив'язаною до них вибухівкою пристроями. У разі відмови передати їм кошти, зловмисники обіцяли вжити більш рішучих дій.



Бізнесмен не витримав такого тиску та звернувся за допомогою до поліції. Затримали зловмисників під час чергової зустрічі з підприємцем. У ході санкціонованих судом обшуків за місцем мешкання двох фігурантів справи правоохоронці виявили боєприпаси, зокрема, осколкову гранату Ф-1 та гранату РГД-5, які зберігалися без передбаченого законом дозволу.



Довідково:



Двом зловмисникам (1975 р. н. та 1967 р.н.) повідомлено про підозру за фактами вимагання грошей з погрозою насильства, вбивства, пошкодження та знищення майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України).



Третьому чоловіку (1970 р. н.) - у вимаганні грошей з погрозою насильства, вбивства, пошкодження та знищення майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України).



Максимальна санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Харківської області