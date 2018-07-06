Старший сержант патрульної поліці їне задекларував облігацій та машин на мільйони гривень

Прокуратура області направила до Червонозаводського районного суду м. Харкова обвинувальний акт за фактом подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації (ст. 366-1 КК України).

За інформацією в.о. начальника управління прокуратури області Євгена Шпака, йдеться про 30-річного екс-старшого сержанта патрульної поліції.



У ході досудового розслідування встановлено, що поліцейський, як особа, уповноважена на виконання функцій держави, у свої е-декларації за 2016 та 2017 роки вніс завідомо недостовірні відомості.



Зокрема, він приховав факт придбання ним та його дружиною у 2016 році іменних відсоткових облігацій одного із підприємств на загальну суму понад 1,3 млн. грн. Крім того, правоохоронець не вніс до декларації і наявний у нього автомобіль Mercedes-Benz E250, який він продав майже за 150 тис. грн., що підтверджено відповідною угодою купівлі-продажу.



У 2017 році поліцейський у порядку передоручення отримав у власність ще два автомобілі - Lexus GX та Toyota Land Cruiser, які у подальшому продав, заробивши понад 700 тис. грн. Проте, всупереч чинному законодавству, ні наявність рухомого майна, ні виручені за нього кошти до декларації не вніс.



З обійманої посаді старший сержант звільнився у лютому поточного року.



Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



Прес-служба прокуратури Харківської області