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Старший сержант патрульної поліці їне задекларував облігацій та машин на мільйони гривень

06.07.2018 16:30

Прокуратура передала до суду справу екс-патрульного, який не задекларував облігацій та машин на мільйони гривень

Прокуратура області направила до Червонозаводського районного суду м. Харкова обвинувальний акт за фактом подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації (ст. 366-1 КК України).

За інформацією в.о. начальника управління прокуратури області Євгена Шпака, йдеться про 30-річного екс-старшого сержанта патрульної поліції.

У ході досудового розслідування встановлено, що поліцейський, як особа, уповноважена на виконання функцій держави, у свої е-декларації за 2016 та 2017 роки вніс завідомо недостовірні відомості.

Зокрема, він приховав факт придбання ним та його дружиною у 2016 році іменних відсоткових облігацій одного із підприємств на загальну суму понад 1,3 млн. грн. Крім того, правоохоронець не вніс до декларації і наявний у нього автомобіль Mercedes-Benz E250, який він продав майже за 150 тис. грн., що підтверджено відповідною угодою купівлі-продажу.

У 2017 році поліцейський у порядку передоручення отримав у власність ще два автомобілі - Lexus GX та Toyota Land Cruiser, які у подальшому продав, заробивши понад 700 тис. грн. Проте, всупереч чинному законодавству, ні наявність рухомого майна, ні виручені за нього кошти до декларації не вніс.

З обійманої посаді старший сержант звільнився у лютому поточного року.

Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Прес-служба прокуратури Харківської області

 

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