Три «гастролери» із Рівненщини серед білого дня напали на будинок мешканців Косівського району

Прокуратура повідомила про підозру трьом «гастролерам» із Рівненщини, які серед білого дня напали на будинок мешканців Косівського району. Зловмисників узято під варту

За клопотанням прокурора Косівського відділу Коломийської місцевої прокуратури взято під варту трьох жителів міста Рівне, підозрюваних у скоєнні розбійного нападу на території Косівського району.

Досудовим розслідуванням установлено, що вказані особи за попередньою змовою між собою, з метою заволодіння чужим майном, приїхали автомобілем марки «Мазда 626» у с. Уторопи Косівського району Івано-Франківської області. Зловмисники проникли до будинку місцевих мешканців, одному з господарів нанесли два удари в ділянку правого плеча заздалегідь підготовленим предметом, схожим на сокиру, після чого відкрито заволоділи грошовими коштами в сумі 6900 доларів США.

На даний час усім трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 («Розбій») Кримінального кодексу України.

«Гастролерам» загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Івано-Франківської області