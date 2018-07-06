СБУ викрила механізм отримання хабарів посадовцями Держагентства водних ресурсів

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники Держводагентства та регіональних водогосподарських організацій вимагали гроші з комерсантів за погодження індивідуальних технологічних нормативів використання питної води та видачу дозволів на спецводокористування. Для прикриття протиправної діяльності чиновники залучали до оборудки суб’єкти господарювання. За попередніми висновками, завдяки цій схемі тільки з початку року зловмисники могли отриматии майже два мільйони гривень.

Правоохоронці, зокрема, задокументували, що один з посадовців Держводагентства через представника комерційної структури вимагав п’ятдесят тисяч гривень. Правоохоронці затримали чиновника та підприємця у Києві під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі тридцять тисяч гривень.

У ході санкціонованих слідчих дій за місцями проживання затриманих та інших осіб, що можливо мають відношення до протиправного механізму, співробітниками СБ України знайдено документальні матеріали, які підтверджують причетність до оборудки низки посадових осіб Держводагентства.

Наразі чиновнику та комерсанту повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою іншим фігурантам кримінального провадження.

Триває досудове слідство.

Прес-центр СБ України