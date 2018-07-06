Національна поліція України затримала підозрюваного у вбивстві поліцейського

За його словами, поліція встановила та затримала чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні вбивства поліцейського.

«Слідчому доставили особу, яку кримінальна поліція обґрунтовано підозрює у вбивстві працівника поліції. Злочин скоєно вчора в столиці. Це громадянин України, який має п’ять судимостей за скоєння корисливо - насильницьких злочинів. Мотив вчиненого злочину нам відомий, але розголошувати його до закінчення слідчих дій не маю права»,- зазначив глава Нацполіції.

Очільник відомства ще раз висловив співчуття родині загиблого офіцера та наголосив, що Дмитро Глушак був одним із найкращих та висококваліфікованих працівників поліції.

«Таких вузькоспеціалізованих працівників, якого ми втратили, у нас в Нацполіції, на жаль, можна порахувати на пальцях»,- сказав Сергій Князєв.

«УК»