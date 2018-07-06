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У таборі на Київщині знову отруїлися діти: експертиза триває

06.07.2018 17:39

Нікого з потерпілих не госпіталізували

Чергове отруєння дітей у таборі на Київщині. Сімнадцятьом відпочивальникам стало зле в обласному дитячому санаторії "Поляна" у Баришівці.

За фактом отруєння поліція відкрила кримінальне провадження, повідомив "5 каналу" речник Нацполіції у Київській області Микола Жукович.

За його словами, діти занедужали ввечері 4-го липня. Малеча жалілася на біль у шлунку та невисоку температуру. Співробітники закладу викликали швидку. Лікарі оглянули дітей, однак жодного не ушпиталили. У санаторій викликали представників Держпродспоживслужби, яка відібрала зразки харчів для аналізу.

"Діти отруїлися, адміністрація закладу звернулася до лікарні, лікарі обстежили дітей, але жодну дитину не госпіталізували, всі вони знаходилися на території табору. Що там за інфекція, ще триває експертиза і сказати що це таке ми ще не можемо", – розповів речник поліції.

Нагадаємо, за фактом отруєння 12 дітей у приватному таборі "Славутич" відкрили кримінальне провадження. Одна з дівчат, 8-ми річна Маргарита, і досі у вкрай тяжкому стані, у комі. Лікарі не розголошують її діагноз, при цьому остаточних результатів аналізів – що спричинило отруєння – у Держпродспоживслужбі не надали. // 5 канал

 

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