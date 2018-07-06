Почти две тысячи заявлений о совершении домашнего насилия поступило в полицию Николаевщины

В течение первого полугодия в подразделения полиции Николаевской области поступило почти две тысячи заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия. По результатам реагирования на них составлены 1527 протоколов по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения и принятия решения в суд.

Об этом сообщает управление превентивной деятельности ГУНП в Николаевской.

Согласно санкции указанной статьи за совершение противоправных действий обидчик может понести ответственность в виде штрафа от 170 до 680 грн., общественных работ от 30 до 60 часов или административный арест сроком до 15 суток.

Также, при решении вопроса о наложении взыскания за административное правонарушение лицо, совершившее домашнее насилие, может быть направлено судом на прохождение программы для обидчиков.

С начала года на профилактический учет сотрудники полиции поставили 1131 правонарушителя, в подавляющем большинстве это лица мужского пола (91%). Всего на превентивном учете полиции находится 1782 обидчика, с которыми участковые офицеры полиции проводят индивидуально-профилактическую работу.

Кроме того, одному лицу, совершившему домашнее насилие, аннулированы разрешения на право хранения и ношения оружия. При этом, оружие у владельца было извлечено.

Что касается вынесения срочного запретного предписания, то применение полицией указанного специального мероприятия по противодействию домашнему насилию станет возможным только после утверждения Министерством внутренних дел Украины соответствующего порядка и методики оценки рисков.