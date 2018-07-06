В Омске грузовик с надписью «Новые дороги Единой России» приехал ремонтировать дорогу и развалился

В российском городе Омске грузовик ЗИЛ, на кабине которого наклеена надпись «Новые дороги Единой России», развалился на одной из улиц. Машина сломалась во время ремонта дороги.

Инцидент, сообщает «БК55», произошёл днём 6 июля на Берёзовой улице. Дорожники засыпали размытую дождями обочину дороги. ЗИЛ привёз им грунт и попытался его выгрузить, чтобы засыпать размытую дождем обочину дороги, и вдруг развалился.. Правое колесо грузовика просело в яме на обочине, его «закрутило» и машина сломалась. Автомобиль стал жертвой этих самых дорог, отмечает издание.

Из рабочих никто не пострадал, помощь ГИБДД не потребовалась, они вернули грузовик в исходное положение, вытащили его из ямы и уехали.