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В Омске грузовик с надписью «Новые дороги Единой России» приехал ремонтировать дорогу и развалился

06.07.2018 18:12

В  российском городе Омске грузовик ЗИЛ, на кабине которого наклеена надпись «Новые дороги Единой России», развалился на одной из улиц. Машина сломалась во время ремонта дороги.

Инцидент, сообщает «БК55», произошёл днём 6 июля на Берёзовой улице. Дорожники засыпали размытую дождями обочину дороги. ЗИЛ привёз им грунт и попытался его выгрузить, чтобы засыпать размытую дождем обочину дороги, и вдруг развалился.. Правое колесо грузовика просело в яме на обочине, его «закрутило» и машина сломалась. Автомобиль стал жертвой этих самых дорог, отмечает издание. 

Из рабочих никто не пострадал, помощь ГИБДД не потребовалась, они вернули грузовик в исходное положение, вытащили его из ямы и уехали. 

 

 

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