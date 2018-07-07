Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Киеве, возле вокзала, мужчина выстрелил из травмата и ранил журналистку канала СТБ

07.07.2018 00:36

В Киеве, возле столичного вокзала, мужчина выстрелил из травматического оружия и ранил журналистку канала СТБ Евгению Мотрич.

 Об этом сообщил муж журналистки Тарас Семенюк, передает Громадське. Событие произошло 6 июля вечером. "Она сильно не пострадала, мы поднимались к вокзалу, шли на поезд. И рядом сидели трое мужчин и один из них вытащил пистолет, выстрелил в землю, когда рядом шла жена с маленьким ребенком. И пуля отрикошетила и попала ей в живот", - сообщил Семенюк.

Муж журналистки пояснил, что злоумышленник стрелял из травматического оружия. По его словам, он открыл стрельбу внезапно, не было никакого конфликта. "Возможно, он хотел напугать собеседников, возможно хотел похвастаться", - отметил Семенюк.

Он добавил, что его жена сейчас находится в шоковом состоянии, ведь во время инцидента на руках у нее был ребенок. По словам Семенюка, стрелка задержали, им оказался работник предприятия "Укрэнерго". Полиция оперативно прибыла на место, добавил муж журналистки.

Журналисты пытались связаться с полицией для выяснения деталей инцидента, однако правоохранители не ответили на звонки.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...