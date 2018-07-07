В Киеве, возле вокзала, мужчина выстрелил из травмата и ранил журналистку канала СТБ

Об этом сообщил муж журналистки Тарас Семенюк, передает Громадське. Событие произошло 6 июля вечером. "Она сильно не пострадала, мы поднимались к вокзалу, шли на поезд. И рядом сидели трое мужчин и один из них вытащил пистолет, выстрелил в землю, когда рядом шла жена с маленьким ребенком. И пуля отрикошетила и попала ей в живот", - сообщил Семенюк.

Муж журналистки пояснил, что злоумышленник стрелял из травматического оружия. По его словам, он открыл стрельбу внезапно, не было никакого конфликта. "Возможно, он хотел напугать собеседников, возможно хотел похвастаться", - отметил Семенюк.

Он добавил, что его жена сейчас находится в шоковом состоянии, ведь во время инцидента на руках у нее был ребенок. По словам Семенюка, стрелка задержали, им оказался работник предприятия "Укрэнерго". Полиция оперативно прибыла на место, добавил муж журналистки.

Журналисты пытались связаться с полицией для выяснения деталей инцидента, однако правоохранители не ответили на звонки.