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На суд до Кернеса не прийшов прокурор – засідання знову перенесли

07.07.2018 01:02

Засідання Київського райсуду Полтави у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців у п'ятницю, 6 липня, не відбулося внаслідок хвороби прокурора.

Про це кореспондента Укрінформу повідомили в суді.

На суд до Кернеса не прийшов прокурор – засідання знову перенесли

"На суді є присутніми сам Кернес і обидва його охоронці, а також адвокати. Відсутні обоє потерпілі та їхні адвокати. Також немає прокурора Ганілова. Відносно прокурора отримано листа, що він на лікарняному", - зазначили в суді.

Там додали, що захист Кернеса вважає це умисною тактикою: "До Генеральної прокуратури спрямовано скаргу про те, щоб усіх дев'ятнадцять прокурорів, зайнятих у процесі, притягнули як мінімум до дисциплінарної відповідальності і як максимум звільнили".

Суд продовжить засідання в понеділок, 9 липня. Слухання проходитимуть щодня.

Як повідомляв Укрінформ, призначені на 2, 3 і 4 липня засідання Київського райсуду Полтави у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців, що звинувачуються у викраденні, тортурах і погрозі вбивства двох активістів харківського Євромайдану взимку 2014 року, перенесені через неявку ряду учасників процесу, включаючи прокурорів.

5 липня засідання суду над Кернесом не відбулося внаслідок хвороби прокурора Ганілова.26 червня на засіданні Київського райсуду Полтави у справі Кернеса прокурор Олександр Ганілов намагався дати відвід судді Андрію Антонову "за упередженість", але суд розцінив це як зловживання правом прокурора на відвід з метою затягування справи, яка розглядається четвертий рік поспіль.

Суд прийняв пропозицію сторони захисту закінчити розгляд доказів і перейти до дебатів. Кернес і його охоронці заявили, що свідчення давати не будуть, а все, що вважають потрібним, скажуть у судових дебатах.

 

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