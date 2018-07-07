Сеть ОККО предупреждает, что в последнее время вновь участились случаи телефонного мошенничества

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В частности, потенциальным клиентам звонят третьи лица, обращаются к ним по имени, представляются менеджерами ОККО и предлагают талоны на топливо или оптовые партии нефтепродуктов по заниженной цене. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании
В качестве подтверждения говорят, что им перезвонят с Горячей линии ОККО, а после такого звонка сообщат номер счета для перевода средств. Забрать же заказанный объем топлива, якобы, смогут на одной из АЗК ОККО.
Компания предупреждает, что прямой номер фиксированной связи Горячей линии 0 800 501 101 работает исключительно на входящие звонки по принципу многоканального номера телефона поддержки клиентов ОККО, он технически не может совершать исходящие вызовы или рассылать смс-сообщения. Мошенники используют SIP-телефонию (звонки через Интернет) и подставляют номер исходящего вызова, совпадающий с номером Горячей линии ОККО.
В другом случае клиенту для покупки топлива по заниженной цене сразу предлагается подъехать по указанному адресу АЗК, а на месте уже перезвонить и выполнить дальнейшие указания. Сопровождая в телефонном режиме клиента, ему говорят поставить авто у конкретной колонки, после чего зайти на заправку и подойти к терминалу самообслуживания. А потом – выбрать платеж GlobalMoney и на указанный номер счета осуществить перевод необходимой суммы за топливо. После проведения оплаты необходимо с квитанцией подойти к кассиру, представиться от определенной компании, и тот, якобы, организует заправку авто на необходимое количество литров.
Компания категорически предостерегает от участия в таких операциях, за которыми стоят мошенники. Обращаем ваше внимание, что Горячая линия ОККО никогда не звонит клиентам по вопросам безналичного расчёта и не занимается продажей топлива по телефону. В случае возникновения подобного инцидента рекомендуем немедленно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошеннических действиях.
Чтобы не стать жертвой обмана и не потерять деньги, все закупки топлива по безналичному расчёту следует осуществлять только через центральный офис или региональные отделения сети ОККО, или же заказывать онлайн через личный кабинет.
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