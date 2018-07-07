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Народный депутат от "Радикальной партии" попал в аварию в Кировоградской области

07.07.2018 01:37

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер "радикалов" Олег Ляшко. 

 

"Дмитро Лінько сьогодні потрапив у дуже важку дтп на Кіровоградщині. Слава Богу, що живий! Завжди користуйтеся ремнями безпеки, Дмитро упевнений, що саме він врятував йому життя.", - говорится в сообщении.  

 

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