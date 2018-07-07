Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Поліцейські затримали чоловіка за вбивство киянки у ліфті

07.07.2018 09:47

Тіло потерпілої з ознаками насильницької смерті виявили жителі будинку та відразу зателефонували по спецлінії 102. Неподалік від місця події правоохоронці виявили ніж та частини молотка.

 До органів столичної поліції надійшло повідомлення, що в кабіні ліфта будинку, розташованого на проспекті Академіка Глушкова, виявлено труп невідомої жінки в крові. За вказаною адресою відразу виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції, експерти та кінологи.

"Правоохоронці ретельно оглянули місце злочину та поспілкувалися з мешканцями будинку, а також можливими свідками. Встановлено, що потерпіла - це пенсіонерка, жителька цієї багатоповерхівки. На тілі жінки експерти виявили численні травми, характерні для дії гострого та тупого предмета. З місця події поліцейські вилучили ніж та зламаний молоток", - розповів начальник Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Олег Волошин.

 

Остаточну причину смерті потерпілої буде відомо після проведення судово-медичної експертизи. На даний час зусилля поліції спрямовані на встановлення та затримання підозрюваних осіб, причетних до вчинення цього тяжкого злочину.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, працівники поліції встановили обставини події та підозрюваного у вбивстві.

Правоохоронці затримали чоловіка у селі Новосілки на Київщині: протягом доби він переховувався від поліції.

Затриманий – 41-річний киянин, який проживає в одному будинку з потерпілою та раніше не мав проблем із законом.

Зловмисник зізнався у вчиненні тяжкого злочину та розповів правоохоронцям, що потерпіла тривалий час отруювала його та матір. Також, із його слів, жінка насміхалася зі смерті його матері.

Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі. На час слідства зловмиснику обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...