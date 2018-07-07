Поліцейські затримали чоловіка за вбивство киянки у ліфті

Тіло потерпілої з ознаками насильницької смерті виявили жителі будинку та відразу зателефонували по спецлінії 102. Неподалік від місця події правоохоронці виявили ніж та частини молотка.

До органів столичної поліції надійшло повідомлення, що в кабіні ліфта будинку, розташованого на проспекті Академіка Глушкова, виявлено труп невідомої жінки в крові. За вказаною адресою відразу виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції, експерти та кінологи.

"Правоохоронці ретельно оглянули місце злочину та поспілкувалися з мешканцями будинку, а також можливими свідками. Встановлено, що потерпіла - це пенсіонерка, жителька цієї багатоповерхівки. На тілі жінки експерти виявили численні травми, характерні для дії гострого та тупого предмета. З місця події поліцейські вилучили ніж та зламаний молоток", - розповів начальник Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Олег Волошин.

Остаточну причину смерті потерпілої буде відомо після проведення судово-медичної експертизи. На даний час зусилля поліції спрямовані на встановлення та затримання підозрюваних осіб, причетних до вчинення цього тяжкого злочину.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, працівники поліції встановили обставини події та підозрюваного у вбивстві.

Правоохоронці затримали чоловіка у селі Новосілки на Київщині: протягом доби він переховувався від поліції.

Затриманий – 41-річний киянин, який проживає в одному будинку з потерпілою та раніше не мав проблем із законом.

Зловмисник зізнався у вчиненні тяжкого злочину та розповів правоохоронцям, що потерпіла тривалий час отруювала його та матір. Також, із його слів, жінка насміхалася зі смерті його матері.

Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі. На час слідства зловмиснику обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва