В м. Могилів-Подільському через ревнощі місцевий житель вбив знайомого колишньої співмешканки

Сьогодні, 6 липня, 31-річний зловмисник наніс потерпілому 8 ножових поранень. Отримані чоловіком тілесні ушкодження виявились несумісні з життям, він помер на місці події. Затримав зловмисника керівник місцевої поліції, який першим приїхав на місце події.

Про злочин повідомили очевидці події, які відразу зателефонували на 102. Вони вказали напрямок руху правопорушника т.в.о. керівника могилів-подільської поліції Юрію Левицькому, який проїжджав в цей час неподалік і першим приїхав на місце злочину.

Він же самотужки і затримав підозрюваного до приїзду слідчо-оперативної групи.

За словами Юрія Левицького, в ході розслідування встановлено, що 5 липня між чоловіками виник конфлікт на грунті особистої неприязні. Затриманий раніше проживав зі співмешканкою вбитого. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, правопорушник прийшов наступного дня до потерпілого для з’ясування стосунків. Суперечка переросла у бійку, молодший із чоловіків дістав ніж та завдав 33-річному супротивнику смертельних ушкоджень.

По злочин поліції повідомили очевидці подія, які не гаючи часу зателефонували на 102, а після приїзду поліції вказали напрямок руху право рушника.

Слідчим відділенням поліції відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Правопорушник затриманий у процесуальному порядку до обрання міри запобіжного заходу. За вчинення такого злочину чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області