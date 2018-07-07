В прифронтовому Торецьку затриманий бойовик бандформування «Оплот»

Найманець був виявлений на мобільному блокпості Національної гвардії та переданий до поліції. Поліцейські зібрали докази причетності чоловіка до незаконних збройних формувань і притягнули до відповідальності. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Вчора, 5 липня, військовослужбовці Нацгвардії у складі мобільного блокпоста зупинили 26-річного жителя Торецька за підозрою в участі у НЗФ.

Чоловік був доставлений до Торецького відділення поліції. Затриманий розповів подробиці служби в рядах бойовиків та зізнався, що це була найбільша помилка в його житті.

Так, у липні 2014 року його знайомий, який на той час був активним учасником незаконного збройного формування, запросив «стати одним з них». Чоловік погодився і поїхав в окупований Донецьк. Після оформлення документів його було направлено на навчання до мотострілкової бази, де він протягом двох тижнів навчався вести вогонь з різних видів зброї.

Після навчання новобранця розподілили до одного зі взводів батальйону «Оплот». Найманець ніс службу у нарядах на території розташування свого підрозділу. Однак через декілька днів з ним трапився нещасний випадок, і він повернувся до дому.

Чотири роки чоловік приховував своє минуле, сподіваючись уникнути відповідальності. Незважаючи на те, що з моменту злочину пройшов час, поліцейські зібрали доказову базу щодо його причетності до бойовиків.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» Кримінального кодексу України..

Нагадуємо, колишні учасники НЗФ мають гарантовану законодавством можливість (ст. 260 ККУ) звільнитися від кримінальної відповідальності, добровільно здавшись правоохоронцям.

Раніше поліцейським здався учасник незаконних збройних формувань з Костянтинівки, який отримав від держави шанс повернутися до нормального життя.

Бахмутський відділ поліції Донецької області